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Чемпион мира рассказал, кто должен помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

Терещенко считает, что «Вашингтон» поможет Овечкину побить рекорд Гретцки

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил о своей вере в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я очень на это надеюсь. Думаю, что ему и «Вашингтон» поможет, и он сам этого хочет», — сказал Терещенко.

Овечкин отстает в списке лучших снайперов НХЛ от Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

В ночь на 31 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии послематчевых буллитов. Овечкин очков в матче не набрал, а также не реализовал послематчевый буллит.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

Ране была названа причина роста результативности Овечкина.

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