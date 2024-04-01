Тренер «Зенита» Семак заявил о повышенной мотивации в матчах со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что в матчах против московского «Спартака» присутствует дополнительная мотивация. Его слова приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у «Спартака» — тоже. Кардинально ничего не изменилось, будет еще один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков «Спартака». Ждем хорошей игры», — заявил Семак.

3 апреля «Зенит» и «Спартак» сыграют первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, начало игры — 20:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже дважды сыграли в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:1, во второй игре была зафиксирована ничья — 0:0.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на первой строчке, набрав 41 балл за 21 матч, «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе команды 32 очка.

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