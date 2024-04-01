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Российская теннисистка объяснила, почему живет в Чехии

Теннисистка Александрова объяснила, почему живет в Праге

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, почему живет в Праге, отметив, что в Чехию она переехала вместе с родителями, когда была ребенком. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выбирали родители, я была еще маленькая. Мы приехали туда еще на детский турнир, и им там очень сильно понравилось. Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться. И как-то с тех пор все там и живем», — поделилась теннисистка.

29 марта Александрова не сумела выйти в финал турнира WTA-1000, который проводится в американском Майами. В полуфинальном поединке российская спортсменка уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

1 апреля теннисистка впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 16-й на 15-ю позицию.

Лидировать в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает польская теннисистка Ига Свентек. На ее счету 10 835 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф (7205 очков).

Ранее обыгравший Даниила Медведева итальянский теннисист стал второй ракеткой мира.

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