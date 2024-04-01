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Стало известно, почему «Зенит» потерял очки в Самаре

Тренер Игнатьев назвал академичной игру «Зенита» против «Крыльев Советов»

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Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов» обе команды заслужили набрать по одному очку.

«Зенит» имел преимущество, но действовал по большей части скорее академично. Самарцы делали все возможное, чтобы не дать соперникам развить свой потенциал и старались зацепиться за очки, что в итоге им и удалось сделать. «Крылья» в общем не уступали по движению, их уровня мастерства хватило, чтобы не проиграть на домашнем поле чемпиону», — заявил Игнатьев.

В матче 22-го тура (21-й тур был перенесен на другие даты из-за выборов президента России) чемпионата страны «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте игры, самарский клуб повел благодаря голу Владислава Шитова. «Зенит» отыгрался в середине первого тайма, на 23-й минуте счет сравнял Артур.

«Зенит» после ничьей остался лидером турнирной таблицы национального первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 41 балл.

Ранее Борис Игнатьев объяснил, почему «Динамо» разгромно уступило «Ростову».

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