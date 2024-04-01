Экс-игрок «Зенита» объяснил проблемы клуба в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков считает, что сине-бело-голубые играют нестабильно второй сезон подряд. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Сложно сказать, почему у «Зенита» нет стабильности. Это не только после зимы проявилось, но было и в прошлом году. В этом сезоне не было задела, который помог бы комфортно преодолеть всю дистанцию. А стабильность, наверное, и основывается на этом», — сказал Широков.

30 марта «Зенит» на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1. На первой минуте отличился Шитов, в середине тайма Артур счет сравнял.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» продолжает лидировать. Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко. На втором месте остался «Краснодар», также сыгравший вничью с «Локомотивом» (40 очков). Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4 (38 очков).

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут в Кубке России. 3 апреля в столице состоится первый полуфинальный матч между этими командами. Начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Локомотива» объяснил , почему лидеры РПЛ потеряли очки.