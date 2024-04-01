Экс-тренер сборной России объяснил, почему лидеры РПЛ неудачно сыграли в 22-м туре

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) остались без побед в прошедшем туре из-за того, что в конце марта многие футболисты отправились в расположение своих национальных сборных.

По его мнению, в прошедшем туре смогли выступить более удачно те, кто готовился к продолжению сезона в полном составе.

«С одной стороны, конечно, это вызвало удивление, но с другой стороны, если объективно рассмотреть то, с чем столкнулись лидеры в плане подготовки перед этим туром, то все встанет на свои места. Многие игроки из команд, которые находятся вверху таблицы, провели матчи за национальные сборные, отнявшие у них много сил, энергии и эмоций. Второй момент — переезды. Добираться в Москву и Санкт-Петербург многим легионерам не всегда легко и удобно, сложная логистика отнимает нервы и силы. А те команды, которые расстались с минимальным количеством игроков перед международной паузой, готовились к туру в привычном цикле, отчего выглядели более цельно», — заявил Игнатьев.

В 22-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), ЦСКА упустил победу над «Сочи» (2:2), «Локомотив» дома разошелся миром с «Краснодаром» (1:1), «Спартак» довольствовался одним очком в игре с «Уралом» (0:0), а «Динамо» крупно уступило «Ростову» (1:4).

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о чемпионских амбициях.