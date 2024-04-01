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Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории

Мбаппе считает Месси лучшим игроком в истории

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Benoit Tessier/Reuters

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вспомнил свой забитый мяч в ворота в матче с «Марселем» в сезоне-2022/2023. Его слова передает Telefoot.

«Была прекрасная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счетом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание», — сказал Мбаппе.

Месси и Мбаппе вместе играли за «ПСЖ» с с 2021 по 2023 год. Затем аргентинец перебрался в США.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

Ранее Месси признался, что не собирался переходить в «ПСЖ».

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