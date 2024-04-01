Сборная Германии откажется от номера 44 из-за ассоциаций с нацизмом

Adidas заявил, что уберет номер 44 на футболке сборной Германии из-за шрифта, который делает цифры похожими на символику нацистов. Об этом представитель компании Оливер Брюгген рассказал Sport Bild.

«Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы активно проводим кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех сферах», — сказано в сообщении.

В новой форме сборной Германии 44 напоминает руну CC, которую использовали в фашистской Германии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее был назван фаворит Евро-2024.