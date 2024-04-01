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Иностранный игрок клуба РПЛ заявил, что в зарубежных новостях врут о России

Игрок «Ростова» Мохеби: в новостях за пределами России всегда врут

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби признался, что чувствует себя безопасно, играя в России. Его слова передает Sport24.

«Честно, в России за все время не нашел ничего странного. В этой стране нет странных вещей, мне все здесь нравится!

Не только в Ростове, но и в каждом городе России чувствую себя в безопасности. Такое ощущение возникает из-за новостей за пределами вашей страны. Там всегда врут», — сказал Мохеби.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. До этого нападающий выступал у себя на родине в Иране и за португальскую «Санта-Клару». В 2023 году он в составе сборной Ирана завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит». На одно очко от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» — третье.

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