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«Авангард» объявил о назначении нового тренера

ХК «Авангард» назначил главным тренером работавшего в клубе с 2018 года Звягина

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский «Авангард» сообщил, что Сергей Звягин стал новым главным тренером команды. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

«Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу. В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу», — сказал председатель Совета директоров «Авангарда» Аверин.

По ходу сезона «Авангард» расстался с Михаилом Кравецом, а Звягин стал исполняющим обязанности тренера. Омичи дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семиматчевом противостоянии уступили ярославскому «Локомотиву».

В полуфинале турнира сыграют «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист». Первый матч стартует 2 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они выбыли в первом раунде.

Ранее Ковальчук рассказал, жалеет ли о возвращении в «Спартак».

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