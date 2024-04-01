«Меня это совсем не удивляет»: тренер «Реала Сосьедад» об игре Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль назвал отличной игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Его слова передает El Desmarque.

«Отличное выступление Пачеко и Захаряна, но для того, чтобы эти игроки засияли, остальные должны объединить усилия, и это касается всей команды. Я уже как-то говорил о Захаряне и его потенциале. Меня это совсем не удивляет», — сказал Альгуасиль.

31 марта Захарян отметился результативной передачей в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Его команда одержала победу со счетом 1:0.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

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