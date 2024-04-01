Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами

В Майами состоялся финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречались итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Болгарии Григор Димитров. Матч завершился победой итальянца со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Синнер выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Димитрова шесть подач навылет. Оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.

Таким образом, итальянец стал победителем турнира. В матче 1/2 финала Синнер одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым, который выиграл этот турнир годом ранее.

Этот титул стал для Синнера третьим в текущем сезоне.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $9 млн.

До этого Синнер после разгромной победы над Даниилом Медведевым рассказал, как на него повлиял российский спортсмен.

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась размышлениями о поражении Медведева от Синнера. По ее ощущениям, Медведев был без настроя на борьбу.

Ранее Медведев сделал громкое заявление о своем будущем.