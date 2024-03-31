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Российский боксер Поветкин объявил о возобновлении карьеры

Российский боксер Поветкин: очень скоро я вернусь на ринг

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Боксер Александр Поветкин заявил о возобновлении карьеры, передает «Комсомольская правда».

«Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», — сказал Поветкин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В начале октября Поветкин заявил, что болеет только за русских бойцов и не знает об Исламе Махачеве, что породило волну критики.

«Оправдываться не люблю. Я сказал так, как сказал. Понимаешь, у меня много друзей русских, которые дерутся. У меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть боец такой, но я не слежу за ним», — объяснил свои слова Поветкин.

Ранее Поветкин ответил на обвинения в употреблении алкоголя.

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