Иностранный тренер: не понимаю людей, которые негативно отзываются о России

Тренер «Пари Нижний Новгород» Младен Кашчелан признался, что никогда не задумывался об отъезде из России в Черногорию, передает Sport24.

«Я застал Югославские войны, потом — бомбардировки НАТО. За последние два года в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно. Не понимаю людей, которые негативно отзываются о России», — сказал Кашчелан.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает десятое место, набрав 28 очков. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Краснодаром».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее «Краснодар» упустил шанс возглавить таблицу РПЛ.