Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад»

В матче чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл Алавес.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хон Пачеко, которому ассистировал россиянин Арсен Захарян.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 49 очков. Лидирует в турнире мадридский «Реал», имея в активе 72 очка. Вторую строчку занимает «Барселона». Клуб из столицы Каталонии набрал 67 баллов.

21 марта Захарян сыграл за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0). Он вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 21 матч (1+2).

Ранее Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату.