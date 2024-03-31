Названа причина роста результативности Овечкина

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил рост результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина игрой нападающего, передает «Чемпионат».

«Это связано с его игрой, с игрой команды. Давайте будем спокойнее смотреть. Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет», — сказал Терещенко.

В ночь на 31 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии послематчевых буллитов. Овечкин очков в матче не набрал, а также не реализовал послематчевый буллит.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

Ранее Овечкин вышел на 35-е место по количеству матчей в истории НХЛ.