Капитан «Спартака» может продолжить карьеру в Турции

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что игрок может продолжить карьеру в Европе, передает Sport24.

«Рассматриваем предложения из европейских чемпионатов, мы открыты к диалогу. Например, Турция», — сказал Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов. «Спартак» идет на пятом месте, набрав 32 очка.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему команда не может забить три игры подряд.