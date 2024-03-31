Российский агент назвал украинца Малиновского негодяем

Агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев назвал негодяем украинского футболиста «Дженоа» Руслана Малиновского, передает Sport24.

Малиновский назвал позором реакцию клуба на гол Миранчука в майке сборной России. Малиновский по-итальянски написал «Vergoonatevi», что означает «позор», под постом «Аталанты» с голом Миранчука в товарищеской встрече против Сербии.

«Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось. Например, в матче Головиным. Он сам инициировал все встречи. Потом выдал это так, что Головин к нему подошел. Негодяй», — сказал Шпинев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 10 результативных передач. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (10+3).

Ранее «Аталанта» удалила пост про Миранчука после критики украинского футболиста.