Стало известно, когда может ускориться процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ

Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи заявил, что процесс экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса может ускориться после окончания Рамадана, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Что касается экстрадиции, то, думаю, после окончания Рамадана этот процесс может ускориться. Сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — сказал Анухи.

Сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса из-за неуплаты налогов и экстрадировать его. Голландец задолжал в казну порядка 400 тыс. рублей.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ.