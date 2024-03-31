«Шанхай Шэньхуа» одержал четвертую победу под руководством Слуцкого

В матче чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Шаньдунь Тайшань».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отметились Сюй Хаоян и Жуан Карлуш, который оформил дубль.

В чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место, набрав девять очков. «Шаньдунь Тайшань» идет на седьмой строчке, имея в активе четыре балла.

Для «Шанхай Шэньхуа» эта победа стала четвертой подряд.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий рассказал, чем китайские футболисты лучше российских.