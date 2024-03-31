Трехкратный призер ЧЕ объяснила, зачем нужен допинг в фигурном катании

Трехкратный призер чемпионата Европы в парном катании Вера Базарова рассказала, что в фигурном катании допинг может помочь в выносливости, передает «Спорт-Экспресс».

«Допинг в фигурном катании может сыграть свою роль только в плане выносливости. Он может помочь сердечно-сосудистой системе. А для изучения и исполнения новых элементов — не думаю», — сказала Базарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее стало известно, почему Валиева не вернется на прежний уровень после дисквалификации.