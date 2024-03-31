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Стало известно, как медиафутбол влияет на развитие профессионального футбола в России

Директор Медиалиги Кортава: медиафутбол помогает развиваться профессиональному

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Из личного архива Дмитрия Кортавы

Операционный директор Медийной футбольной лиги, а также заместитель директора по развитию ФНЛ (Первый и Второй дивизионы российского профессионального футбола) Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» заявил, что медийный футбол в России помогает развиваться и профессиональному.

«Сто процентов помогает. Затронем еще одну большую тему: никто, ни я, ни Коля (Осипов, глава Медийной футбольной лиги – «Газета.Ru») не говорим, что мы лучше профессионального футбола, смотрите на нас. Мы делаем свое дело. Думающие люди увидят много хорошего и будут забирать из Медиалиги. Она точно помогает профессиональному футболу с точки зрения медиа, работы с болельщиками. В спортивном плане вряд ли — как раз в МФЛ все идет из профессионального футбола. Но это точно хороший референс, причем не только футболу! До нас доносились различные слухи, что в смежных видах спорта футбольную Медиалигу ставят в пример, как надо работать с аудиторией», — рассказал Кортава.

В стартовавшей в 2022 году Медийной футбольной лиге на данный момент прошло четыре сезона. Наиболее титулованный клуб «2Drots» выиграл турнир дважды. В данный момент действующий обладатель чемпионства – «Титан». Пятый сезон Медиалиги стартует в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ.

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