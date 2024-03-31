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Мостовой назвал нового тренера «Краснодара» «никому не известным человеком»

Александр Мостовой: «Краснодар» назначил никому не известного человека

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом» в своем Telegram-канале критично оценил тренерские перестановки в штабе «быков» — Владимир Ивич был уволен, на его место пришел Мурад Мусаев.

«После того, что произошло, что сделали в «Краснодаре». Убрали одного из лучших главных тренеров [РПЛ] на данный момент, назначили никому не известного человека. Все команды потеряли [очки], есть шансы у «Краснодара» и «Локомотива» немного оторваться или приблизиться», — отметил Мостовой.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Мусаев родился в Краснодаре. Он с 2005 года работал в системе клуба с командами разных возрастов. В 2020 году Мусаев возглавил основную команду. После ухода из «Краснодара» в 2021 году владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что тренер может остаться работать в системе, если у него будет такое желание. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах».

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ.

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