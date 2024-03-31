Названа главная проблема «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 21 тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Уралом», 0:0. В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что главная проблема команды — отсутствие забитых мячей.

«Впечатления двоякие. Я надеялся, что все-таки «Спартак» добьется желаемого и выиграет у «Урала» — хотя понятно, что соперник всегда был неудобным. Но команда не может забить три матча подряд. «Спартак» создает моменты, есть и спорные эпизоды, как вчера. Однако не забивает.

Многие говорят, что если бы был Промес, играли бы роль его индивидуальные действия. Но по факту, просто «Спартак» не может забить. Не сказать, что он плохо играл, но без голов. И три таких игры оставляют вопросы», — считает Деменко.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар», который свой матч в этом туре еще не сыграл. Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее Ловчев назвал «Спартак» несостоятельным в борьбе за золото РПЛ.