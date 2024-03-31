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Кацалапов рассказал, что тренер Дубинская умела раскрывать таланты в своих спортсменах

Фигурист Кацалапов назвал умершую Наталью Дубинскую одним из любимых тренеров

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Федерация фигурного катания на коньках России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования семье заслуженного тренера Натальи Дубинской, которой не стало 30 марта. Фигурист признался, что именно Дубинская привела его к первым победам в спорте.

«Не стало одного из моих любимых тренеров. Это именно она привела меня к тем первым результатам в спорте и к первым моим победам. Она всегда умела раскрывать таланты в своих спортсменах. У нас была самая сильная группа в России. Хочу передать соболезнования всем родным и близким. Царствие небесное, Наталья Петровна. Спасибо за то, чему вы научили меня в фигурном катании», – заявил фигурист.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская ушла из жизни в 74 года. Трагическую новость сообщил ее сын, тренер российских танцоров Денис Самохин на своей странице в социальной сети. Он отметил, что его мама четыре года страдала от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Наталья Дубинская занималась одиночным и парным катанием, была чемпионкой РСФСР среди юниоров в одиночном катании, серебряным призером первенства РСФСР среди юниоров в парном катании, неоднократной победительницей и призером первенства Московской области в одиночном катании.

Тренировала таких знаменитостей, как Илья Авербух, Камила Валиева, Ирина Лобачева, Николай Морозов, Елена Ильина и Никита Кацалапов.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, кто из россиян должен поехать на Олимпиаду.

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