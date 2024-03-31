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Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в 74 года

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Федерация фигурного катания на коньках России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ее сын, тренер российских танцоров Денис Самохин на своей странице в социальной сети.

«Вчера ушла моя мама...Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (Боковой амиотрофический склероз. — Прим. «Газеты.Ru»), которая забрала у нее все. Силу‚ энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать... Спи спокойно мамуль…» — написал он.

Дубинская тренировала олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призеров Игр Ирину Лобачеву и Илью Авербуха, а также Камилу Валиеву.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине, во время разгорелся допинговый скандал с участием бывшей ученицы Дубинской Валиевой.

Ранее Валиева стала единственной россиянкой, указывающей ISU время для проверки на допинг.

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