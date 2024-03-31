Миранчук стал лучшим игроком матча «Аталанты» и «Наполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил самую высокую оценку за свою игру по версии итальянского сайта Tutto Atalanta по итогам матча 30-го тура чемпионата Италии с «Наполи».

«Лучший из всех. Он оправдал свой выход уже в первом тайме, создав преимущество благодаря голу и результативной передаче на Скамакку», — указано на портале.

Россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+4. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+3).

После 30 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 29 игр в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.

Лидирует в чемпионате Италии «Интер», на счету которого 76 очков. На второй строчке идет «Милан» (62), замыкает тройку лучших «Ювентус» (59).

Ранее в Италии назвали Миранчука «русским Месси».