Костя Цзю о первом поражении своего сына: не проиграл, но и не выиграл

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю оценил первое поражение своего сына, российско-австралийского боксера Тима Цзю, который проиграл представителю США Себастьяну Фундоре. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он не проиграл бой, но он его и не выиграл. Недостаточно работы было сделано, чтобы никто не сомневался. Выигрывать на чужой территории нужно более убедительно. Очень надеюсь, что будет проведена большая работа, чтобы понять, почему так произошло. Нужно найти причину. Но рассечение повлияло очень сильно», — заявил он.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей. На кону стояли титул чемпиона мира по версии WBO, принадлежащий Цзю, и вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Цзю провел 25 поединков и проиграл первый бой в карьере. Фундора выиграл 21-й бой в карьере при одном поражении и одной ничьей.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей.

Пояс WBO достался 29-летнему Цзю без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Ранее поражение от Фундоры назвали испытанием для Тима Цзю.