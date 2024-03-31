Ловчев назвал «Спартак» несостоятельным в борьбе за золото РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после нулевой ничьей красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) критично оценил шансы команды в борьбе за золото турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах и пробил, у Зиньковского еще пару. Но в принципе, «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», — сказал Ловчев.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее в «Спартаке» оценили эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в игре с «Уралом».