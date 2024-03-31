Тим Цзю заявил, что у него почти пропало зрение в проигранном бою

Российско-австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, рассказал, какие трудности испытывал во время поединка с представителем США Себастьяном Фундорой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Зрение почти пропало, я буквально ничего не видел, и мне приходилось протирать глаза в режиме нон-стоп. Физически я себя чувствовал хорошо, но все же ты дерешься с размытым зрением, это не идеальная ситуация, особенно с таким соперником, как Фундора», — заявил Цзю.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей. На кону стояли титул чемпиона мира по версии WBO, принадлежащий Цзю, и вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Цзю провел 25 поединков и проиграл первый бой в карьере. Фундора выиграл 21-й бой в карьере при одном поражении и одной ничьей.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей.

Пояс WBO достался 29-летнему Цзю без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Ранее поражение от Фундоры назвали испытанием для Тима Цзю.