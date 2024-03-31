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Голкипер «Урала» заявил о желании уехать в Европу

Голкипер Помазун заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе или топ-клубе РПЛ

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РИА Новости

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, поделился размышлениями о продолжении своей спортивной карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня по-прежнему контракт с ЦСКА. Слухи про интерес «Спартака» читал в Telegram. Летом будем смотреть, потому что уже хочется поехать играть в команду из топ пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы дальше расти», — заявил Помазун.

4 февраля Telegram-канал «Мутко против» сообщил о том, что переговоры агента Помазуна со «Спартаком» находятся на продвинутой стадии.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В текущем сезоне Помазун провел 24 матча за екатеринбуржцев, пропустил 37 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

30 марта «Урал» на выезде сыграл вничью с московским «Спартаком». После этого поединка в активе команды 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» объяснил слова Гильермо Абаскаля про бога и выбор состава.

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