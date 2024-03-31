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Поражение от Фундоры назвали испытанием для Тима Цзю

Боксер Проводников: для Тима Цзю поражение от Фундоры будет испытанием

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@timtszyu/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников высказался о поражении австралийского боксера российского происхождения Тима Цзю в поединке с американцем Себастьяном Фундорой. В комментарии «Газете.Ru» Проводников призвал Цзю сделать правильные выводы и вернуться еще сильнее.

«Всего лишь поражение, оно не фатально. Но если Тим сделает правильные выводы, то поймет, что делал не так. В первую очередь, все зависит от Тима и от того, какой он сделает анализ по итогам боя.

Для меня поражения всегда были проверкой характера. Выигрывать всегда легко, чемпионом быть приятно. А поражения проверяют, настоящий ли ты чемпион. После неудач только настоящие чемпионы поднимаются. Это испытание для Тима, посмотрим, как он его пройдет. А в поражении нет ничего страшного. Желаю Тиму только здоровья и возвращения еще лучше и сильнее. А так, поражения — это часть жизни», — сказал Проводников.

Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей и потерял пояс чемпиона мира WBO в первой средней весовой категории. Это поражение стало для сына легендарного Кости Цзю первым в профессиональной карьере. При этом на его счету 24 победы, из которых 17 — нокаутом.

Ранее Цзю заявил о намерении завоевать США.

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