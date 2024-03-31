В «Спартаке» объяснили, почему команда не может забить три игры подряд

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов после нулевой ничьи с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил то, что команда не забивает на протяжении трех последних игр национального первенства. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не могу сказать, что что-то не получается, просто нам не хватает последнего удара, чтобы забить. А моменты мы создаем. Согласен, что мы играем неплохо, но забить не удается. Будем продолжать работать над тем, чтобы голы пришли», — заявил Чернов.

С момента рестарта РПЛ «Спартак» также сыграл нулевую ничью с «Зенитом» и потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее в «Спартаке» оценили эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в игре с «Уралом».