Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин не реализовал послематчевый буллит в игре с «Бостоном»

«Вашингтон» в серии буллитов уступил «Бостону», Овечкин – без очков

close
100%
Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. В основное время команды не смогли вывить победителя, три периода завершились со счетом 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов точнее оказался «Бостон». Победный бросок нанес Кевин Шаттенкирк.

В основное время у «Бостона» отличились Хампус Линдхольм и Джон Бичер. У «столичных» забивали Майкл Сгарбосса и Джон Карлсон. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в матче не набрал, а также не реализовал послематчевый буллит.

29 марта в матче против «Торонто» «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Овечкин также результативными действиями не отметился.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

Ранее Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами