Овечкин не реализовал послематчевый буллит в игре с «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. В основное время команды не смогли вывить победителя, три периода завершились со счетом 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов точнее оказался «Бостон». Победный бросок нанес Кевин Шаттенкирк.

В основное время у «Бостона» отличились Хампус Линдхольм и Джон Бичер. У «столичных» забивали Майкл Сгарбосса и Джон Карлсон. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в матче не набрал, а также не реализовал послематчевый буллит.

29 марта в матче против «Торонто» «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Овечкин также результативными действиями не отметился.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

Ранее Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ.