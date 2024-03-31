Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Маллетт-Арена» в американском городе Темпе, завершилась со счетом 8:5 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер Игорь Шестеркин, который выступает в клубе из Нью-Йорка, участия в матче не принял.

В составе победителей хет-трик оформил Алексис Лафреньер. Еще по голу забили Райан Линдгрен, Крис Крайдер, Зак Джонс, Баркли Гудроу и Артемий Панарин. У «Койотис» отличились Матиас Маччелли, Клейтон Келлер, Ник Бьюгстад, Лоусон Круз и Логан Кули.

Панарин также записал на свой счет три результативные передачи. Таким образом, за весь сезон в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 107 (44+63) очков. Четыре набранных балла помогли ему выйти на третье место по очкам за сезон в истории «Рейнджерс» и сравняться по этому показателю с Марком Мессье. Больше за сезон набирали Жан Ратель (109) и Ягомир Ягр (123).

По итогам матча с «Аризоной» Панарин был признан второй звездой. Лучшим хоккеистом стал Лафреньер, который к хет-трику добавил еще две голевые передачи.

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