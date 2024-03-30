«Боруссия» впервые за десять лет обыграла «Баварию» в Мюнхене

«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, которая состоялась в Мюнхене, завершилась со счетом 0:2.

Голами в этом поединке отметились Карим Адейеми, который забил на 10-й минуте, а также Юлиан Рюэрсон, который отличился на 83-й минуте. На 89-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн поразил чужие ворота, однако в дело вмешалась бригада VAR, и гол был отменен.

«Боруссия» сумела обыграть «Баварию» у нее дома впервые за последние десять лет. Последняя до сегодняшнего дня победа «шмелей» над «Баварией» в Мюнхене произошла 12 апреля 2014 года. Тогда «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа с крупным счетом одолела «Баварию» Хосепа Гвардиолы — 3:0.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенского клуба 60 очков, отрыв от лидера — «Байера» — составляет 13 баллов. Дортмундская команда идет на четвертой строчке, набрав за 27 туров 53 очка. На третьем месте расположился «Штутгард» — 56 баллов.

Ранее голевой пас Александра Головина помог «Монако» на выезде разгромить «Метц» со счетом 5:2.