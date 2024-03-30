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В «Спартаке» объяснили ничью с «Уралом» излишней спешкой

Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил ничью с «Уралом» излишней спешкой

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» заявил, что его команда не смогла добиться положительного результата из-за спешки. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сегодня команда хорошо поработала на поле, показала настрой, доминировала на поле, действовала агрессивно. Единственное, что нам не хватило в финальной трети последнего действия. Соперник практически не заходил в нашу штрафную и играл статично, мы говорили в перерыве о том, что можно заходить в штрафную и доигрывать эпизод там, но где-то торопились, где-то выбирали удар вместо паса. В целом, все было хорошо, за исключением финальной стадии атаки», — заявил Абаскаль.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что выбирает состав «Спартака» с помощью бога.

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