В «Урале» заявили, что довольны ничьей со «Спартаком»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что доволен итоговым результатом матча. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Очень эмоциональный выдался матч, было много единоборств, присутствовало много страсти, желания, борьбы. Считаю, что мы заслужили эту ничью, хорошо оборонялись против «Спартака». Да, можно говорить о том, что у «Спартака» были моменты, но мы действовали надежно», — заявил Гончаренко.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что выбирает состав «Спартака» с помощью бога.