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«Зенит» проводит свой худший сезон под руководством Семака

«Зенит» проводит свой худший сезон после назначения Семака главным тренером

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Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» проводит худший сезон с момента назначения Сергея Семака главным тренером команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

После 21 сыгранного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в активе петербургской команды оказалось 41 очко. В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (38).

В прошлом сезоне «Зенит» за 21 матч набрал на десять баллов больше.

В матче 22-го тура (21-й тур был перенесен на другие даты из-за выборов президента России) чемпионата страны «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте игры, самарский клуб повел благодаря голу Владислава Шитова. «Зенит» отыгрался в середине первого тайма, на 23-й минуте счет сравнял Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» после ничьей остался лидером турнирной таблицы национального первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 41 балл. У ближайшего преследователя — «Краснодара» — в активе 39 очков и матч 22-го тура РПЛ в запасе. «Крылья Советов» идут на седьмой строчке в таблице, команда имеет в активе 30 баллов.

Ранее Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями».

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