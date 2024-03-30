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Стали известны пары полуфинала Кубка Гагарина

Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Гагарина

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Global Look Press

По итогам матчей четвертьфинала Кубка Гагарина, которые состоялись 30 марта, были определены все полуфиналисты турнира, а также составлены пары, которые будут бороться за выход в финал.

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск).
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

Серия «Металлурга» и «Автомобилиста» начнется в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.

30 марта в шестом матче «Металлург» со счетом 3:0 переиграл московский «Спартак» (счет в серии стал 4-2), а «Локомотив» оказался сильнее омского «Авангарда», результат их матча — 2:0. Их серия продлилась все семь поединков и завершилась с результатом 4-3.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее «Локомотив» сравнили с дрезиной после победы над «Авангардом» в Кубке Гагарина.

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