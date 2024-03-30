Акинфеев о ничьей с «Сочи»: хорошо, что еще один не пропустили

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с »Сочи» в эфире «Матч ТВ» не сумел объяснить, почему его команда не смогла удержать победный счет по ходу поединка.

«Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно», — заявил Акинфеев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:2. Примечательно, что ЦСКА по ходу матча вел со счетом 2:0: на 16-й минуте Дмитрий Чистяков оформил автогол, а на 46-й минуте Антон Заболотный увеличил преимущество армейцев. Через четыре минуты после этого Сауль Гуарирапа отыграл один мяч, а на 73-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА после этого матча занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе подопечных Владимира Федотова 33 балла. «Сочи» — аутсайдер национального первенства, команда идет на 16-й строчке, набрав 14 очков.

В следующем матче Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет воронежский «Факел». Встреча состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Сочи» 6-го числа сыграет на выезде с «Ростовом», поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

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