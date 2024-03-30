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«Металлург» выбил «Спартак» из Кубка Гагарина

«Металлург» выиграл серию со «Спартаком» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча, которая состоялась в Москве на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Магнитогорска. Голы на свой счет в этом поединке записали Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

Таким образом, четвертьфинальная серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу «Металлурга».

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор», «Автомобилист» из Екатеринбурга и ярославский «Локомотив», который 30 марта со счетом 2:0 обыграл омский «Авангард». Они сыграли все семь матчей в серии, которая завершилась со счетом 4-3.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее «Локомотив» сравнили с дрезиной после победы над «Авангардом» в Кубке Гагарина.

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