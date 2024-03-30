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«Зенит» обвинили в расслабленности после ничьей с «Крыльями»

Экс-игрок Быстров заявил, что «Зенит» играл расслабленно в матче с «Крыльями»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» критично оценил игру петербургской команды в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Играл «Зенит» очень расслабленно. Зная, что у них есть запас прочности, что они могут додавить… Никто из тех, кто вышел на замену, не усилил игру. Если команда хочет обыгрывать соперника, то это нужно делать увереннее. Были только полуподходы какие‑то», — заявил Быстров.

Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте игры, самарский клуб повел благодаря голу Владислава Шитова. «Зенит» отыгрался в середине первого тайма, на 23-й минуте счет сравнял Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» после ничьей остался лидером турнирной таблицы национального первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 41 балл. У ближайшего преследователя — «Краснодара» — в активе 39 очков и матч 22-го тура РПЛ в запасе. «Крылья Советов» идут на седьмой строчке в таблице, команда имеет в активе 30 баллов.

«Зенит» в следующем туре Российской премьер-лиги сыграет дома с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» проведут следующий матч РПЛ 6 апреля, на выезде самарцы сразятся с екатеринбургским «Уралом». Начало матча — 14:00 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями».

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