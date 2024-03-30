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Стал известен предпоследний участник полуфинала Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

30 марта в Омске «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина принимал ярославский «Локомотив» и потерпел поражение со счетом 0:2.

На 17-й минуте гости открыли счет в матче. Отличился Артур Каюмов. Во втором периоде команды ворота друг друга поразить не смогли. В начале заключительного отрезка Максим Березкин увеличил преимущество ярославцев.

После этого матча счет в серии стал 4:3 в пользу «Локомотива». После четырех первых матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» омичи уступали со счетом 1:3. Затем «Авангард» выиграл два матча и сравнял счет в серии.

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. 30 марта московский «Спартак» примет «Металлург» в шестом матче серии. Счет 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее в «Авангарде» признались, что побеждают благодаря Лукашенко.

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