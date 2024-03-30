Овечкин не вышел на тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустили последнюю тренировку клуба. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

Как утверждает источник, вместе с Овечкиным тренировку пропустили нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон. Сообщается, что хоккеистам дали время на отдых после последних встреч команды.

31 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» примет «Бостон».

29 марта в матче против «Торонто» «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Овечкин результативными действиями не отметился.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб (три дубля).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. Его команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, что дает ей право выступить в плей-офф.

Ранее уехавший в США хоккеист Федотов рассказал, намерен ли приезжать в Россию.