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Овечкин не вышел на тренировку «Вашингтона»

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Бостоном»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустили последнюю тренировку клуба. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

Как утверждает источник, вместе с Овечкиным тренировку пропустили нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон. Сообщается, что хоккеистам дали время на отдых после последних встреч команды.

31 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» примет «Бостон».

29 марта в матче против «Торонто» «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Овечкин результативными действиями не отметился.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб (три дубля).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. Его команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, что дает ей право выступить в плей-офф.

Ранее уехавший в США хоккеист Федотов рассказал, намерен ли приезжать в Россию.

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