Фигуристка Медведева рассказала о своем заработке

Фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «Несладкий бизнес» назвала составляющие своего заработка.

«На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание. Это идет очень параллельно. Первое место делят фигурное катание и реклама. И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция.

Но при этом на первом месте для меня, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера. Это же круто, это определенный бизнес для меня», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

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