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Польский футболист заявил, что Россия сделала из него настоящего мужчину

Польский защитник Рыбус: в России я стал настоящим мужчиной

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Global Look Press

Польский защитник «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о сообщениях хейтеров из-за игры в российском чемпионате. Его слова передает sport.tvp.pl.

«Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Говорили убраться к черту... И никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель. Было больно, но я знал, что могу с этим столкнуться. У меня жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее», — сказал Рыбус.

Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». С 2023 года Рыбус защищает цвета казанского «Рубина». Его контракт рассчитан на один год.

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