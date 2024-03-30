Тренер «Динамо» рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Москве

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка удивился тому, сколько денег экс-полузащитник команды Арсен Захарян тратит в Испании. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро? Это много! Почему так много? Сколько я трачу в Москве? Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает», — сказал Личка.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Предыдущим местом работы чешского специалиста был «Оренбург». Он выводил команду из Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

29 марта «Динамо» в Москве разгромно проиграло «Ростову» со счетом 1:4. После первого тайма гости вели со счетом 3:0. Дубль на счету Мохеби, еще по голу забили Глебов и Щетинин.

«Динамо» упустило возможность возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 марта «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 31 марта отправится в гости к «Локомотиву».

Ранее Личка признался, что он не подготовил «Динамо» к матчу с «Ростовом».