Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Динамо» рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Москве

Тренер «Динамо» Личка заявил, что ему хватает €500 в месяц в Москве

close
100%
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка удивился тому, сколько денег экс-полузащитник команды Арсен Захарян тратит в Испании. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро? Это много! Почему так много? Сколько я трачу в Москве? Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает», — сказал Личка.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Предыдущим местом работы чешского специалиста был «Оренбург». Он выводил команду из Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

29 марта «Динамо» в Москве разгромно проиграло «Ростову» со счетом 1:4. После первого тайма гости вели со счетом 3:0. Дубль на счету Мохеби, еще по голу забили Глебов и Щетинин.

«Динамо» упустило возможность возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 марта «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 31 марта отправится в гости к «Локомотиву».

Ранее Личка признался, что он не подготовил «Динамо» к матчу с «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами