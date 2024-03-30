В «Авангарде» признались, что побеждают благодаря Лукашенко

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о зародившейся примете, что команда стала побеждать после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко получил свитер омского клуба. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я не знаю как, но это работает. В шестом матче свой первый гол в плей‑офф забил белорус Игорь Мартынов. А в пятом матче свой первый гол забил наполовину белорус Райан Спунер, набравший три очка. А ведь он к нам как раз из минского «Динамо» приехал. Получается, в том числе благодаря Лукашенко мы побеждаем. Хорошая примета!» — сказал Шарипзянов.

После четырех первых матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» омичи уступали со счетом 1:3. Затем «Авангард» выиграл два матча и сравнял счет в серии.

30 марта команды проведут заключительный поединок. Начало встречи в 13:30 по московскому времени.

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. 30 марта московский «Спартак» примет «Металлург» в шестом матче серии. Счет 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Ранее КХЛ внесла изменения в сроки проведения следующего сезона.