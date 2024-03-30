Личка: можем извиниться перед болельщиками за разгром от «Ростова» в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чем говорил своим подопечным после разгромного поражения от «Ростова» в чемпионате России. Его слова передает «Матч ТВ».

«По счету видно, что я не подготовил команду. Это была наша игра. В Петербурге в матче на Кубок России будет тяжело, там искусственное поле. В дерби со «Спартаком» в РПЛ можем извиниться за поражение перед болельщиками.

После игры говорили с ребятами, сказал, что не можем проигрывать со счетом 1:4. Надо биться, нам не хватает остроты, жажды гола, мы ищем пасы, улучшаем позиции на поле», — сказал Личка.

29 марта «Динамо» в Москве разгромно проиграло «Ростову» со счетом 1:4. После первого тайма гости вели со счетом 3:0. Дубль на счету Мохеби, еще по голу забили Глебов и Щетинин.

«Динамо» упустило возможность возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 марта «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 31 марта отправится в гости к «Локомотиву». Именно эти команды занимают первое и второе место соответственно.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что судьи помогают «Зениту».